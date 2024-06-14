Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Страны G7 описали механизм предоставления кредита на $50 млрд за счет росактивов

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 21:20
Страны G7 описали механизм предоставления кредита на $50 млрд за счет росактивов
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита приняли декларацию, в которой описали механизм, через который Украина получит до 50 миллиардов долларов помощи за счет замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст декларации

Детали: Главы государств G7 подчеркнули, что, согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов и обязана их возместить.

Реклама:

"С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от России, G7 начнет предоставление Украине займа по Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), чтобы до конца года предоставить Украине около 50 миллиардов долларов США дополнительного финансирования", – отмечают они.

Эти займы будут погашаться за счет чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских суверенных активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях. "Группа семи" подтвердила, что активы России будут заморожены до прекращения ею агрессии и возмещения всех убытков Украине.

Финансирование G7 будет направлять "на военные, бюджетные нужды Украины и потребности в восстановлении", а координировать этот процесс будет Межведомственная координационная платформа доноров для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"В свете вышесказанного, мы поручаем нашим соответствующим министрам и чиновникам выполнить эти обязательства вовремя, чтобы ERA начала выплату средств до конца года", – говорится в декларации.

Напомним: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони накануне подтвердила достижение лидерами G7 политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов поддержки за счет замороженных российских активов.

Читайте также: Запад поделится с Украиной доходами от российских активов. Как это будет работать.

Темы: G7помощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
92 страны примут участие в саммите мира в Швейцарии, почти 60 представлены на самом высоком уровне
РосСМИ: В одном из регионов РФ каждый 10-й заключенный, воевавший против Украины, возвращается за решетку
Зеленский назвал новые ультиматумы Путина "возрождением нацизма"
G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия
Последние новости
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: