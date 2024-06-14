Страны G7 описали механизм предоставления кредита на $50 млрд за счет росактивов

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита приняли декларацию, в которой описали механизм, через который Украина получит до 50 миллиардов долларов помощи за счет замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст декларации

Детали: Главы государств G7 подчеркнули, что, согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов и обязана их возместить.

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"С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от России, G7 начнет предоставление Украине займа по Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), чтобы до конца года предоставить Украине около 50 миллиардов долларов США дополнительного финансирования", – отмечают они.

Эти займы будут погашаться за счет чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских суверенных активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях. "Группа семи" подтвердила, что активы России будут заморожены до прекращения ею агрессии и возмещения всех убытков Украине.

Финансирование G7 будет направлять "на военные, бюджетные нужды Украины и потребности в восстановлении", а координировать этот процесс будет Межведомственная координационная платформа доноров для Украины.

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"В свете вышесказанного, мы поручаем нашим соответствующим министрам и чиновникам выполнить эти обязательства вовремя, чтобы ERA начала выплату средств до конца года", – говорится в декларации.

Напомним: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони накануне подтвердила достижение лидерами G7 политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов поддержки за счет замороженных российских активов.

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