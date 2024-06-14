Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на бельгійське головування в Раді Європейського Союзу

Деталі: Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

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Кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Але Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення. У разі, якби вона не змінила цю позицію, відкриття переговорів могло б затягнутись на друге півріччя 2024 року, коли саме Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

Нагадаємо, 7 червня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

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Детальніше про це читайте у статті: Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС.