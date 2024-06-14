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G7 пообіцяла нові санкції проти суб'єктів у Китаї, які допомагають РФ

Андрій Синявський, Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 22:45
G7 пообіцяла нові санкції проти суб'єктів у Китаї, які допомагають РФ
Getty Images

Країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на декларацію за підсумками саміту

Деталі: Лідери держав G7 зазначили, що мова, зокрема, йде про фінансові установи та інші суб'єкти в Китаї, які сприяють Росії у придбанні товарів для її оборонно-промислової галузі.

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У цьому контексті "Група семи" ще раз наголосила, що суб'єкти, зокрема фінансові установи, які сприяють РФ у придбанні предметів або обладнання для її оборонної промисловості, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

"Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи... для запобігання зловживанням та обмеження доступу до наших фінансових систем для фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, включно з Китаєм, які беруть участь у цій діяльності", – йдеться в заяві.

Країни G7 також пообіцяли вживати "рішучі заходи" проти суб'єктів, які допомагають РФ обходити їхні санкції, зокрема шляхом накладення "суворих" штрафів на всіх, хто не припинить негайно надавати матеріальну підтримку російській агресії, а також шляхом посилення внутрішнього застосування та активізації взаємодії з бізнесом.

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"Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки та отримання прибутку від російської воєнної машини. Ми зробимо подальші кроки для стримування та припинення такої поведінки", – підкреслила "Група семи".

Водночас G7 пообіцяла підвищити ефективність політики обмеження цін на нафту шляхом посилення дотримання та забезпечення їхнього виконання, одночасно працюючи над підтриманням стабільності ринку.

"Ми вживатимемо заходи, зокрема санкції та інноваційні заходи... для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних практик судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою тіньового флоту", – йдеться в декларації.

Крім того, країни "Групи семи" зобов'язались запровадити додаткові санкції проти тих, хто допомагає транспортуванню російської нафти, а також проти мереж, створених РФ для отримання прибутку від порушення цінових обмежень або від продажу нафти через альтернативних постачальників послуг.

G7 пообіцяла обмежувати майбутні енергетичні доходи Росії, перешкоджаючи розвитку майбутніх енергетичних проєктів та порушуючи доступ до товарів і послуг, на які ці проєкти покладаються.

"Ми продовжимо наші зусилля, спрямовані на зменшення доходів РФ від продажу металів", – йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росїі.

Також стало відомо, що Сполучені Штати розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до РФ, які будуть націлені на організації та мережі в КНР та інших країнах.

Водночас за інформацією Reuters, посадовці США очікують, що Група семи (G7) цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

Теми: G7санкції
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