G7 пообещала новые санкции против субъектов в Китае, которые помогают РФ

Страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на декларацию по итогам саммита

Детали: Лидеры государств G7 отметили, что речь, в частности, идет о финансовых учреждениях и других субъектах в Китае, которые способствуют России в приобретении товаров для ее оборонно-промышленной отрасли.

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В этом контексте "Группа семи" еще раз подчеркнула, что субъекты, в частности финансовые учреждения, которые способствуют РФ в приобретении предметов или оборудования для ее оборонной промышленности, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Соответственно, мы введем ограничительные меры... для предотвращения злоупотреблений и ограничения доступа к нашим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая Китай, которые участвуют в этой деятельности", – говорится в заявлении.

Страны G7 также пообещали принимать "решительные меры" против субъектов, которые помогают РФ обходить их санкции, в частности путем наложения "суровых" штрафов на всех, кто не прекратит немедленно оказывать материальную поддержку российской агрессии, а также путем усиления внутреннего применения и активизации взаимодействия с бизнесом.

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"Мы призываем финансовые учреждения воздержаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и прекращения такого поведения", – подчеркнула "Группа семи".

В то же время G7 пообещала повысить эффективность политики ограничения цен на нефть путем усиления соблюдения и обеспечения их выполнения, одновременно работая над поддержанием стабильности рынка.

"Мы будем принимать меры, в том числе санкции и инновационные меры... для борьбы с использованием Россией обманчивых альтернативных практик судоходства для обхода наших санкций с помощью теневого флота", – говорится в декларации.

Кроме того, страны "Группы семи" обязались ввести дополнительные санкции против тех, кто помогает транспортировке российской нефти, а также против сетей, созданных РФ для получения прибыли от нарушения ценовых ограничений или от продажи нефти через альтернативных поставщиков услуг.

G7 пообещала ограничивать будущие энергетические доходы России, препятствуя развитию будущих энергетических проектов и нарушая доступ к товарам и услугам, на которые эти проекты полагаются.

"Мы продолжим наши усилия, направленные на уменьшение доходов РФ от продажи металлов", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России.

Также стало известно, что Соединенные Штаты расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.

В то же время по информации Reuters, чиновники США ожидают, что Группа семи (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.