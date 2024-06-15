Росіяни готуються вивозити музейні цінності з окупованого Криму – ЦНС

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до "евакуації".

Джерело: ЦНС

Деталі: Про це свідчить лист так званого "мінкульту" Криму на адресу керівників музейних установ.

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Причини та місця ймовірного вивезення цінностей окупанти не вказують.

У ЦНС пишуть про ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію Росії.

Зокрема, у документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік "місць евакуації цінностей" на випадок катастроф або воєнних дій.

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Важливо, що перелік таких місць, згідно з законами Росії, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий "лист мінкульту РФ".

Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.

Ще один пункт із листа свідчить, що принаймні частину пам’яток культури та історії вивозитимуть саме за межі півострова.

Лист мінкульту РФ також є у розпорядженні ЦНС, але його не опублікували через "чутливу інформацію".

Росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму, а музейники створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ.

Підписав листа – "заступник міністра культури Андрій Ростенко". Він колишній глава окупаційної адміністрації Ялти.