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Россияне готовятся вывозить музейные ценности из оккупированного Крыма – ЦНС

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 01:58
Россияне готовятся вывозить музейные ценности из оккупированного Крыма – ЦНС

Департамент оккупационной администрации Крыма, ответственный за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал подчиненным учреждениям готовить музейные ценности к "эвакуации".

Источник: ЦНС

Детали: Об этом свидетельствует письмо так называемого "минкульта" Крыма в адрес руководителей музейных учреждений.

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Причины и места вероятного вывоза ценностей оккупанты не указывают.

В ЦНС пишут о риске, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию России.

В частности, в документе, который передан в распоряжение ЦНС, напрямую говорится о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" на случай катастроф или военных действий.

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Важно, что перечень таких мест, согласно законам России, должен был быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят из-за нового "письма минкульта РФ".

 

Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.

Еще один пункт из письма свидетельствует, что по крайней мере часть памятников культуры и истории будут вывозить именно за пределы полуострова.

Письмо минкульта РФ также есть в распоряжении ЦНС, но его не опубликовали из-за "чувствительной информации".

Россияне пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в Крыму, а музейщики создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории и передают информацию в электронный музейный фонд РФ.

Подписал письмо - "заместитель министра культуры Андрей Ростенко". Он бывший глава оккупационной администрации Ялты.

Темы: Крымоккупациявойна
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