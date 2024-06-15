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Тайвань поглиблює зв'язки із США і партнерами, щоб утримати Китай від вторгнення

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 03:55
Тайвань поглиблює зв'язки із США і партнерами, щоб утримати Китай від вторгнення
ФОТО: GETTY IMAGES

Тайвань поглиблює економічну інтеграцію з іншими демократичними країнами і працює з партнерами, включаючи США, щоб утримати лідера Китаю Сі Цзіньпіна від вторгнення на острів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив головний дипломат Тайваню в США Александр Тах-Рей Юй.

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За його словами, Тайвань не знає, чи буде Китай діяти чи ні: "Ми хочемо переконатися, що кожного дня, коли Сі Цзіньпін прокидається і дивиться в дзеркало перед голінням, він каже: "Не сьогодні"".

Юй сказав, що Китай готується до можливості агресії проти Тайваню, але Тайвбей також готується за допомогою "багатьох друзів, включаючи США".

Тайванський посол зазначив, що контактує з американськими чиновниками щодо "відставання у виконанні оборонних замовлень": "Частково це спричинене перебоями у ланцюжку поставок, в яких деякі республіканці звинувачують адміністрацію Байдена через підтримку України".

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Що стосується американських систем озброєнь, то "за багато з них ми вже здійснили необхідні платежі і все ще чекаємо на доставку. Це питання, яке ми постійно обговорюємо і координуємо з адміністрацією США".

Відповідаючи на запитання, чи не надто гостро Пекін реагує на нову адміністрацію в Тайбеї, Юй сказав, що Китай "просто намагається знайти виправдання, щоб діяти проти Тайваню", в тому числі агресивно реагуючи на політичні події в Тайбеї.

Пряма мова Юй: "Це Пекін посилає кораблі, це Пекін посилає бойовиків навколо Тайваню - це вони створюють всю напруженість у Тайванській протоці. Вони повинні ставитися до нас з повагою, як до рівних".

Теми: ТайваньКитайСША
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