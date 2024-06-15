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Тайвань углубляет связи из США и партнерами, чтобы удержать Китай от вторжения

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 03:55
Тайвань углубляет связи из США и партнерами, чтобы удержать Китай от вторжения
ФОТО: GETTY IMAGES

Тайвань углубляет экономическую интеграцию с другими демократическими странами и работает с партнерами, включая США, чтобы удержать лидера Китая Си Цзиньпина от вторжения на остров.

Источник: Bloomberg

Детали: Об этом в интервью Bloomberg Television заявил главный дипломат Тайваня в США Александр Тах-Рей Юй.

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По его словам, Тайвань не знает, будет ли Китай действовать или нет: "Мы хотим убедиться, что каждый день, когда Си Цзиньпин просыпается и смотрит в зеркало перед бритьем, он говорит: "Не сегодня""".

Юй сказал, что Китай готовится к возможности агрессии против Тайваня, но Тайвбэй также готовится с помощью "многих друзей, включая США".

Тайваньский посол отметил, что контактирует с американскими чиновниками по поводу "отставания в выполнении оборонных заказов": "Частично это вызвано перебоями в цепочке поставок, в которых некоторые республиканцы обвиняют администрацию Байдена из-за поддержки Украины".

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Что касается американских систем вооружений, то "за многие из них мы уже осуществили необходимые платежи и все еще ждем доставку. Это вопрос, который мы постоянно обсуждаем и координируем с администрацией США".

Отвечая на вопрос, не слишком ли остро Пекин реагирует на новую администрацию в Тайбэе, Юй сказал, что Китай "просто пытается найти оправдание, чтобы действовать против Тайваня", в том числе агрессивно реагируя на политические события в Тайбэе.

Прямая речь Юй: "Это Пекин посылает корабли, это Пекин посылает боевиков вокруг Тайваня - это они создают всю напряженность в Тайваньском проливе. Они должны относиться к нам с уважением, как к равным".

Темы: ТайваньКитайСША
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