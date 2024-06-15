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Слідом за російськими кораблями на Кубу прибуло судно ВМС Канади і субмарина США

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 05:02
Слідом за російськими кораблями на Кубу прибуло судно ВМС Канади і субмарина США
Margaret Brooke, фото: Канадське об'єднане оперативне командування

Американський підводний човен і патрульний корабель ВМС Канади прибули на Кубу слідом за російськими військовими кораблями.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що патрульний корабель ВМС Канади увійшов до Гавани рано вранці в п'ятницю, через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази в Гуантанамо на Кубі пришвартувався швидкохідний підводний човен.

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В МЗС Куби заявили, що були поінформовані про прибуття американського підводного човна, але не дуже зраділи цьому. Візит же канадського судна був запланованим заздалегідь.

Обидва судна йдуть слідом за російськими військовими кораблями, які прибули на острів на початку цього тижня.

Міноборони Росії 12 червня повідомило, що фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань", наполовину занурений під воду з екіпажем на палубі, зайшли в гавань Гавани після проведення навчань "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані.

ВІДЕО ДНЯ

Канадський патрульний корабель "Margaret Brooke" рано вранці в п'ятницю розпочав маневри для заходу в гавань Гавани.

 
фото: посольство Канади на Кубі
 
фото: посольство Канади на Кубі
 
фото: посольство Канади на Кубі
 
фото: посольство Канади на Кубі

Кількома годинами раніше Південне командування США заявило, що швидкохідний підводний човен "Helena" прибув з плановим портовим візитом до бухти Гуантанамо, військово-морської бази США на краю острова приблизно за 850 км на південний схід від Гавани.

Очікується, що російські військові кораблі залишаться в гавані до понеділка.

Теми: КубаРосіякорабліСША
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