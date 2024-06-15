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Вслед за российскими кораблями на Кубу прибыло судно ВМС Канады и субмарина США

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 05:02
Вслед за российскими кораблями на Кубу прибыло судно ВМС Канады и субмарина США
Margaret Brooke, фото: Канадское объединенное оперативное командование

Американская подводная лодка и патрульный корабль ВМС Канады прибыли на Кубу вслед за российскими военными кораблями.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что патрульный корабль ВМС Канады вошел в Гавану рано утром в пятницу, через несколько часов после того, как США объявили, что к их военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе пришвартовалась быстроходная подводная лодка.

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В МИД Кубы заявили, что были проинформированы о прибытии американской подводной лодки, но не очень обрадовались этому. Визит же канадского судна был запланированным заранее.

Оба судна следуют вслед за российскими военными кораблями, которые прибыли на остров в начале этой недели.

Минобороны России 12 июня сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань", наполовину погруженная под воду с экипажем на палубе, зашли в гавань Гаваны после проведения учений "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане.

ВИДЕО ДНЯ

Канадский патрульный корабль "Margaret Brooke" рано утром в пятницу начал маневры для захода в гавань Гаваны.

 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ НА КУБЕ
 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ НА КУБЕ
 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ НА КУБЕ
 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ НА КУБЕ

Несколькими часами ранее Южное командование США заявило, что быстроходная подводная лодка "Helena" прибыла с плановым портовым визитом в бухту Гуантанамо, военно-морскую базу США на краю острова примерно в 850 км к юго-востоку от Гаваны.

Ожидается, что российские военные корабли останутся в гавани до понедельника.

Темы: КубаРосcиякораблиСША
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