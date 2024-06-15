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Reuters: Без підтримки союзників Москви вплив Саміту миру буде обмеженим

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 07:30
Reuters: Без підтримки союзників Москви вплив Саміту миру буде обмеженим
Зеленський прилетів на Саміт миру, фото: ОП

Світові лідери, збираються в Швейцарії на Саміт миру, покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні, але відсутність потужних союзників Москви, таких як Китай, притупить потенційний вплив саміту.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча і ядерна безпека і свобода судноплавства, а в проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела...

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Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим".

Деталі: Серед очікуваних учасників саміту - віце-президент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії.

Очікується, що до них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина, які підтримують більш дружні відносини з Росією.

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Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в РФ публічно заявив, що особисто поїде на Саміт у Швейцарії. 

Директор Міжнародної кризової групи при ООН Річард Гоуен заявив, що "Саміт ризикує показати межі української дипломатії", або ж це "шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН".

Нагадаємо: 

  • Саміт миру за ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Росія не запрошена. Делегації з Китаю також не буде.
  • У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів.
  • Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні – здебільшого очільників МЗС. Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.
  • Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів

Теми: війнаРосіяУкраїнапереговори
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