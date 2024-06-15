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Reuters: Без поддержки союзников Москвы влияние Саммита мира будет ограниченным

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 07:30
Reuters: Без поддержки союзников Москвы влияние Саммита мира будет ограниченным
Зеленский прилетел на Саммит мира, фото: ОП

Мировые лидеры, собираются в Швейцарии на Саммит мира, призванный оказать давление на Россию для прекращения войны в Украине, но отсутствие мощных союзников Москвы, таких как Китай, притупит потенциальное влияние саммита.

Источник: Reuters

Дословно: "Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на более широких проблемах, вызванных войной, таких как продовольственная и ядерная безопасность и свобода судоходства, а в проекте итоговой декларации Россия будет признана агрессором в конфликте, говорят источники...

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Европейские чиновники в частных разговорах признают, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние саммита будет ограниченным".

Детали: Среди ожидаемых участников саммита - вице-президент США Камала Харрис, лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Японии.

Ожидается, что к ним также присоединятся Индия, Турция и Венгрия, которые поддерживают более дружественные отношения с Россией.

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В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в РФ публично заявил, что лично поедет на Саммит в Швейцарии.

Директор Международной кризисной группы при ООН Ричард Гоуэн заявил, что "Саммит рискует показать пределы украинской дипломатии", или же это "шанс для Украины напомнить миру, что она защищает принципы Устава ООН".

Напомним:

  • Саммит мира по инициативе Украины состоится в Швейцарии 15-16 июня. Россия не приглашена. Делегации из Китая также не будет.
  • В Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне - президентов или премьер-министров.
  • Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне - в основном руководителей МИД. Шесть стран направят послов: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.
  • Китай, который не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии, накануне швейцарской встречи лоббирует свой "мирный план" среди мировых правительств.

Темы: войнаРосcияУкраинапереговоры
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