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У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 09:08
У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру
фото: ОП

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у суботу, 15 червня, відкриє дводенний Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню української "формули миру".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Глобальний саміт миру триватиме 15-16 червня на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії. Як заявляють у швейцарському уряді, мета саміту – "ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу".

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У мирній конференції візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу. Росію на саміт не запрошували, вона сама неодноразово його відкидала. Усім присутнім нададуть можливість висловити своє бачення справедливого і сталого миру в Україні.

Програма Саміту миру передбачає пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

"Саміт також пропонує можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росія може бути включена в цей процес. Для Федеральної ради (Швейцарії. – Ред.) розробка довгострокового рішення в кінцевому підсумку вимагає участі обох сторін",– анонсували у швейцарському уряді.

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Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: мирвійнаШвейцарія
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