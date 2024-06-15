AP: Україна використовує стратегію "еластичної стрічки" в обороні

Українська вогнева міць покращилася після того, як законодавці схвалили вкрай необхідний пакет військової допомоги, але для цього Силам оборони довелося втратити території, аби відтягнути час.

Джерело: AP

Деталі: Видання аналізує, що, хоча надходження західних боєприпасів зменшило кричущу артилерійську перевагу РФ, московські війська все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку, коли сухіша земля і довші дні лише сприятимуть їхньому просуванню.

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Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

Поступившись частиною території, пишуть журналісти, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій.

Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена.

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За словами військових, приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад.

Аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

Також видання наголошує, що ця стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Associated Press, що Україна вже бачить результати американської допомоги: "Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1".

Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але й запевнив, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.