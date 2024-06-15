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AP: Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне

Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 13:08
AP: Украина использует стратегию эластичной ленты в обороне
фото: генштаб

Украинская огневая мощь улучшилась после того, как законодатели одобрили крайне необходимый пакет военной помощи, но для этого Силам обороны пришлось потерять территории, чтобы оттянуть время.

Источник: AP

Детали: Издание анализирует, что, хотя поступление западных боеприпасов уменьшило вопиющее артиллерийское преимущество РФ, московские войска все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать это делать летом, когда сухая земля и длинные дни будут только способствовать их продвижению.

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Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться", чтобы выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

Уступив часть территории, пишут журналисты, Украина получила возможность вести боевые действия с более защищенных позиций.

Украина развернула гибкую оборонительную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока не будет лучше вооружена и обеспечена.

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По словам военных, принимая болезненные решения об отходе на лучше защищенные позиции, украинские войска могут воевать более эффективно и сохранять личный состав.

Аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу - можно уступить небольшую территорию, но впоследствии получить больше.

Также издание отмечает, что эта стратегия контрастирует с девятимесячной битвой за город Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в тщетной попытке удержать город.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил Associated Press, что Украина уже видит результаты американской помощи: "Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1".

Гаврилюк отметил, что для нейтрализации российской авиации Украине нужно не менее 130 истребителей F-16, но и заверил, что со временем Украина достигнет преимущества в собственном воздушном пространстве.

Темы: Вооруженные силыконтрнаступление
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