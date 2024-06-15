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ЗМІ: Декларацію Саміту миру досі узгоджують, її можуть підтримати не усі

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 14:35
ЗМІ: Декларацію Саміту миру досі узгоджують, її можуть підтримати не усі
зеленський у швейцарії, ілюстративне фото: ОП

Переговори щодо підсумкової декларації Глобального саміту миру у Швейцарії ще тривають, і організатори очікують, що документ можуть ухвалити без згоди всіх сторін.

Джерело: агентство Keystone-SDA з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники ЗМІ очікують, що переговори щодо підсумкової декларації саміту миру триватимуть "до останньої хвилини" в неділю, коли захід завершується.

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"Серед делегацій все ще залишається кілька суперечливих моментів. У деяких випадках, як кажуть, суперечки точилися через окремі слова ", – зазначає агентство.

Організатори саміту миру наразі не знають, чи буде підсумкова декларація ухвалена всіма учасниками. Розглядається сценарій, за якого декларацію публікують без консенсусу, а кожна держава зможе вказати, приймає вона її чи ні.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

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Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: війна
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