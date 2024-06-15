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СМИ: Декларацию Саммита мира до сих пор согласовывают, ее могут поддержать не все

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 14:35
СМИ: Декларацию Саммита мира до сих пор согласовывают, ее могут поддержать не все
зеленый в швейцарии, иллюстративное фото: ОП

Переговоры по итоговой декларации Глобального саммита мира в Швейцарии еще продолжаются, и организаторы ожидают, что документ могут принять без согласия всех сторон.

Источник: агентство Keystone-SDA со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Собеседники СМИ ожидают, что переговоры по итоговой декларации саммита мира будут продолжаться "до последней минуты" в воскресенье, когда мероприятие завершается.

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"Среди делегаций все еще остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях, как говорят, споры шли из-за отдельных слов", – отмечает агентство.

Организаторы саммита мира пока не знают, будет ли итоговая декларация принята всеми участниками. Рассматривается сценарий, при котором декларацию публикуют без консенсуса, а каждое государство сможет указать, принимает оно ее или нет.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

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После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: война
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