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У Саратові горить газосховище

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 16:21
У Саратові горить газосховище
пожежа в Саратові, скріншот відео Mash

У Саратові (РФ) у суботу сталася масштабна пожежа на газосховищі.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, "Медуза" з посиланням на телеграм-канали

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Деталі: Бусаргін повідомив, що "на газопроводі в районі Сторожівки, за попередньою інформацією, у зв'язку з аномальною спекою сталася розгерметизація, внаслідок чого спостерігається горіння".

Пізніше він додав, що "ландшафтну пожежу локалізовано, відбувається випалювання залишків газу з трубопроводу, після чого горіння буде зупинено".

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Водночас "Медуза" з посиланням на телеграм-канали зазначає, що полум'я видно за кілька кілометрів від місця пожежі в Татищевському районі Саратова, висота полум'я сягає 50 метрів.

Теми: Росіяпожежагаз
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