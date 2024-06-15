В Саратове горит газохранилище

В Саратове (РФ) в субботу произошел крупный пожар на газохранилище.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы

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Детали: Бусаргин сообщил, что "на газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение".

Позже он добавил, что "ландшафтный пожар локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено".

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В то же время, "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы отмечает, что пламя видно за несколько километров от места пожара в Татищевском районе Саратова, высота пламени достигает 50 метров.