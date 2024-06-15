Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

В Саратове горит газохранилище

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 16:21
В Саратове горит газохранилище
пожар в Саратове, скриншот видео Mash

В Саратове (РФ) в субботу произошел крупный пожар на газохранилище.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы

Реклама:

Детали: Бусаргин сообщил, что "на газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение".

Позже он добавил, что "ландшафтный пожар локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы отмечает, что пламя видно за несколько километров от места пожара в Татищевском районе Саратова, высота пламени достигает 50 метров.

Темы: Росcияпожаргаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району

Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

Все новости...
Росcия
МОК допустил 25 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024
Мир должен подготовить почву для прямых переговоров Украины и России - президент Швейцарии
Reuters: Без поддержки союзников Москвы влияние Саммита мира будет ограниченным
Последние новости
00:12
Евро-2024Хорватия на последних секундах пропустила от Италии и поставила под сомнение свой выход в плей-офф
00:04
В Германии в прошлом году резко возросло количество преступлений на почве исламофобии
23:56
Евро-2024Сборная Испании одолела Албанию на Евро-2024
23:55
Не произвели вау-впечатления. Обзор на премьеру оперы "На русалчину Пасху" Ивана Уривского
23:55
Новости экономики 24 июня: отключения света, в "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн
23:47
Генштаб: Количество боевых столкновений на фронте за сутки возросло до 135
23:28
Коварный, но излечимый. Что нужно знать о раке кишечника и как его лечат в Украине
23:21
"Гарантированный покупатель" выплатил еще 175 миллионов по "зеленому" тарифу
23:20
Впервые в мире: подростку из Великобритании установили в мозг имплант для контроля приступов эпилепсии
23:13
Российские войска ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району
Все новости...
Реклама:
Реклама: