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Чоловіки хотіли вночі пробратися до Румунії, але заблукали й викликали рятувальників

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 17:14
Чоловіки хотіли вночі пробратися до Румунії, але заблукали й викликали рятувальників
порушники кордону з прикордонниками і рятувальниками, фото ДПСУ

Двоє мешканців Чернівецької області, які планували вночі потрапити до Румунії поза пунктами пропуску, заблукали й зателефонували до ДСНС попросити про допомогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники відділу "Фальків" Чернівецького загону отримали інформацію від представника ДСНС про те, що до рятувальників зателефонував чоловік і попросив про допомогу, бо заблукав із товаришем у горах неподалік кордону. Прикордонний наряд разом зі співробітниками гірсько-рятувального підрозділу ДСНС вирушив на пошуки, через деякий час прикордонники знайшли "мандрівників".

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Дослівно: "В ході подальшого спілкування правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків, мешканці Чернівецької області, планували подолати гірський маршрут і потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Вийшли вночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, проте не розрахували свої сили. До того ж щільний дощ явно не сприяв любителям піших походів.

І вже через кілька годин подорожувальники зрозуміли, що втратили не тільки орієнтування, а й сили. Тоді горе-туристи зателефонували до служби порятунку. За спробу незаконного перетинання державного кордону порушники будуть відповідати за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Більше деталей: Прикордонна служба також повідомляє, що впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону затримали 9 чоловіків, які намагалися незаконно потрапили в Угорщину – трьох жителів Київщини та чотирьох жителів Закарпаття.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Теми: кордонПрикордонна служба
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