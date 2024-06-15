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Мужчины хотели ночью пробраться в Румынию, но заблудились и вызвали спасателей

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 17:14
Мужчины хотели ночью пробраться в Румынию, но заблудились и вызвали спасателей
нарушители границы с пограничниками и спасателями, фото ГПСУ

Двое жителей Черновицкой области, которые планировали ночью попасть в Румынию вне пунктов пропуска, заблудились и позвонили в ГСЧС попросить о помощи.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники отдела "Фальков" Черновицкого отряда получили информацию от представителя ГСЧС о том, что к спасателям позвонил мужчина и попросил о помощи, потому что заблудился с товарищем в горах недалеко от границы. Пограничный наряд вместе с сотрудниками горно-спасательного подразделения ГСЧС отправился на поиски, через некоторое время пограничники нашли "путешественников".

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Дословно: "В ходе дальнейшего общения правоохранители выяснили, что двое мужчин, жители Черновицкой области, планировали преодолеть горный маршрут и попасть в Румынию вне пунктов пропуска. Вышли ночью и были уверены, что утром уже будут за границей, однако не рассчитали свои силы. К тому же плотный дождь явно не способствовал любителям пеших походов.

И уже через несколько часов путешественники поняли, что потеряли не только ориентирование, но и силы. Тогда горе-туристы позвонили в службу спасения. За попытку незаконного пересечения государственной границы нарушители будут отвечать по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Больше деталей: Пограничная служба также сообщает, что за прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда задержали 9 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию – трех жителей Киевщины и четырех жителей Закарпатья.

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Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Темы: границаПограничная служба
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