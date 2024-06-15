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Зеленський розповів Гарріс, що безпекову угоду зі США вже почали втілювати

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 17:30
Зеленський розповів Гарріс, що безпекову угоду зі США вже почали втілювати
Зеленський і Гарріс на зустрічі 15 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Глобального саміту миру в Швейцарії заявив, що двосторонню безпекову угоду з США вже почали втілювати. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На початку зустрічі Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена та США за укладену раніше цього тижня безпекову угоду.

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"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", – оголосив президент, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а отже, і Америки".

Він також висловив вдячність Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дозволило розблокувати військову допомогу України.

Своєю чергою Гарріс наголосила, що США підтримують Україну "не з міркувань благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє – в наших стратегічних інтересах".

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Вона також оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на гуманітарні та енергетичні потреби України, що раніше анонсував Білий дім.

Що передувало: 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

Читайте більше про те, до чого приведе нова спроба України стати союзником США

Теми: ЗеленськийСШАгарантії безпеки
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