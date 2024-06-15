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Зеленский рассказал Харрис, что соглашение по безопасности с США уже начали воплощать

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 17:30
Зеленский рассказал Харрис, что соглашение по безопасности с США уже начали воплощать
Зеленский и Харрис на встрече 15 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Глобального саммита мира в Швейцарии заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с США уже начали воплощать.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В начале встречи Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее на этой неделе соглашение по безопасности.

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"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", – объявил президент, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".

Он также выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.

В свою очередь Камала Харрис подчеркнула, что США поддерживают Украину "не из соображений благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее – в наших стратегических интересах".

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Она также объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов на гуманитарные и энергетические потребности Украины, что ранее анонсировал Белый дом.

Что предшествовало: 13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

Читайте больше о том, к чему приведет новая попытка Украины стать союзником США.

Темы: ЗеленскийСШАгарантии безопасности
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