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На Саміт миру в Швейцарії пустили російських пропагандистів і опозиційні ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 17:57
На Саміт миру в Швейцарії пустили російських пропагандистів і опозиційні ЗМІ
місце проведення Саміту миру, фото ОП

На Саміті миру в швейцарському місті Бюргеншток серед журналістів присутні представники державних та опозиційних російських ЗМІ.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Як передає кореспондентка Радіо Свобода, там присутні такі медіа: РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, "Медуза" та "Дождь".

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Зазначається, що допуск російських ЗМІ був позицією Швейцарії – приймаючої нейтральної сторони у російсько-українській війні.

Теми: ШвейцаріяЗМІРосія
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