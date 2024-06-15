На Саміт миру в Швейцарії пустили російських пропагандистів і опозиційні ЗМІ

На Саміті миру в швейцарському місті Бюргеншток серед журналістів присутні представники державних та опозиційних російських ЗМІ.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Як передає кореспондентка Радіо Свобода, там присутні такі медіа: РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, "Медуза" та "Дождь".

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Зазначається, що допуск російських ЗМІ був позицією Швейцарії – приймаючої нейтральної сторони у російсько-українській війні.