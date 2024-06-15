На Саммит мира в Швейцарии пустили российских пропагандистов и оппозиционные СМИ
Суббота, 15 июня 2024, 17:57
На Саммите мира в швейцарском городе Бюргеншток среди журналистов присутствуют представители государственных и оппозиционных российских СМИ.
Источник: Радио Свобода
Детали: Как передает корреспондент Радио Свобода, там присутствуют такие медиа: РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, "Медуза" и "Дождь".
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Отмечается, что допуск российских СМИ был позицией Швейцарии – принимающей нейтральной стороны в российско-украинской войне.