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Мелоні розповіла, хто виплачуватиме Україні $50 млрд за рахунок росактивів

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 18:27
Мелоні розповіла, хто виплачуватиме Україні $50 млрд за рахунок росактивів
Джорджія Мелоні, фото Mondadori Portfolio via Getty Images

Європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого "Групою семи" механізму використання заморожених російських активів, пояснила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Джерело: Мелоні на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії в суботу, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Мелоні, позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

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Пряма мова: "Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європі, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики".

Більше деталей: Італійська прем’єрка додала, що це питання ще розглянути Європейська рада, а технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн ЄС.

Що передувало: У четвер Мелоні підтвердила досягнення лідерами G7 політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок заморожених російських активів.

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Відповідне рішення про створення механізму Extraordinary Revenue Acceleration для надання Києву позики міститься і в підсумковій декларації саміту "Групи семи".

Читайте також: Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме.

Теми: Італіядопомога УкраїнігрошіРосія
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