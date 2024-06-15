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Банковский форум

Мелони рассказала, кто будет выплачивать Украине $50 млрд за счет росактивов

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 18:27
Мелони рассказала, кто будет выплачивать Украине $50 млрд за счет росактивов
Джорджия Мелони, фото Mondadori Portfolio via Getty Images

Европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного "Группой семи" механизма использования замороженных российских активов, пояснила премьер Италии Джорджия Мелони.

Источник: Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии в субботу, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Мелони, заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят США, Канада, Великобритания и, возможно, "Япония, в соответствии с конституционными ограничениями".

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Прямая речь: "По состоянию на сейчас европейские государства не привлечены к этому займу. Учитывая то, что все эти активы заморожены у Европы, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа".

Больше деталей: Итальянский премьер добавила, что этот вопрос еще рассмотреть Европейский совет, а технические вопросы предоставления займа будут решать министры финансов стран ЕС.

Что предшествовало: В четверг Мелони подтвердила достижение лидерами G7 политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов поддержки за счет замороженных российских активов.

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Соответствующее решение о создании механизма Extraordinary Revenue Acceleration для предоставления Киеву займа содержится и в итоговой декларации саммита "Группы семи".

Читайте также: Запад поделится с Украиной доходами от российских активов. Как это будет работать.

Темы: Италияпомощь УкраинеденьгиРосcия
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