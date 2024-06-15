Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

У неділю в Україні дощі, подекуди град і шквали

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 18:47
У неділю в Україні дощі, подекуди град і шквали
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У більшості областей України у неділю, 16 червня, прогнозують дощі, подекуди град і шквали.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 16 червня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 16 червня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Реклама:

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

На Київщині в неділю короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська вдарили КАБами по Харкову та Харківському району

Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

Усі новини...
погода
Метеорологи дали прогноз погоди на вихідні: де будуть дощі та грози
У п'ятницю в більшості регіонів України пройдуть дощі, на південному сході до +30°
Влада Києва каже, що столиця не бачила такої зливи 30 років
Останні новини
03:16
Засновник WikiLeaks Ассанж уклав угоду, яка дозволить йому уникнути ув'язнення в США
03:06
футболКлуб американської МЛС підписав гравця збірної України
03:04
На дві громади Сумщини ворог скинув за добу 34 міни
02:30
Прокуратура Нідерландів оскаржує вироки вбивцям відомого журналіста – надто м’які
01:48
Україна буде за три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ – Кулеба
01:16
фото, відеоРосійська влада заявляє про масовану атаку БпЛА на Бєлгород
00:58
Росіяни просунулися в Красногорівці – DeepState
00:36
Держдеп США: Посилення санкцій ефективніше за визнання РФ спонсором тероризму
00:30
В Україні проживають понад 5 тисяч осіб без громадянства: статистика від міграційної служби
00:12
Євро-2024 Хорватія на останніх секундах пропустила від Італії та поставила під сумнів свій вихід у плей-офф
Усі новини...
Реклама:
Реклама: