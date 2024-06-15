У неділю в Україні дощі, подекуди град і шквали

У більшості областей України у неділю, 16 червня, прогнозують дощі, подекуди град і шквали.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 16 червня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Реклама:

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

На Київщині в неділю короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.