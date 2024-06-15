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В воскресенье в Украине дожди, местами град и шквалы

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 18:47
В воскресенье в Украине дожди, местами град и шквалы
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В большинстве областей Украины в воскресенье, 16 июня, прогнозируют дожди, местами град и шквалы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 16 июня, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 16 июня, meteo.gov.ua

Детали: В Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы, в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

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Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 20-25°, в восточных и южных областях 23-28°.

На Киевщине в воскресенье кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°.

Темы: погода
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