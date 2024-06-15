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Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм: подякував за залучення країн до Саміту миру

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 19:02
Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм: подякував за залучення країн до Саміту миру
зустріч Зеленського з патріархом Варфоломієм 15 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський подякував патріарху за підтримку України, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

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"Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас", – сказав Зеленський.

Президент також висловив вдячність патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Зеленський відзначив зусилля патріарха щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

Теми: ЗеленськийцеркваШвейцарія
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