Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм: подякував за залучення країн до Саміту миру

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський подякував патріарху за підтримку України, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Реклама:

"Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас", – сказав Зеленський.

Президент також висловив вдячність патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Зеленський відзначив зусилля патріарха щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.