Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 19:02
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира
встреча Зеленского с патриархом Варфоломеем 15 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины, молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Реклама:

"Очень важно, что вы сегодня с нами на Саммите мира. Спасибо за гуманитарную поддержку, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Это очень важно для нас", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность патриарху Варфоломею за привлечение стран мира к участию в Глобальном саммите мира.

Зеленский отметил усилия патриарха по содействию в развитии и укреплении православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами в этом вопросе.

Темы: ЗеленскийцерковьШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району

Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

Все новости...
Зеленский
Зеленский встретился с президентом Грузии на полях Саммита мира
Зеленский рассказал Харрис, что соглашение по безопасности с США уже начали воплощать
Зеленский сравнил российские КАБы с "ковровыми бомбардировками" Гитлера
Последние новости
03:06
ФутболКлуб американской МЛС подписал игрока сборной Украины
03:06
Основатель WikiLeaks Ассанж заключил сделку, которая позволит ему избежать заключения в США
03:04
На две громады Сумщины враг сбросил за сутки 34 мины
02:30
Прокуратура Нидерландов оспаривает приговоры убийцам известного журналиста – слишком мягкие
01:48
Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба
01:16
фото, видеоРоссийские власти заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород
00:58
Россияне продвинулись в Красногоровке – DeepState
00:36
Госдеп США: Усиление санкций эффективнее признания РФ спонсором терроризма
00:30
В Украине проживает более 5 тысяч человек без гражданства: статистика от миграционной службы
00:12
Евро-2024Хорватия на последних секундах пропустила от Италии и поставила под сомнение свой выход в плей-офф
Все новости...
Реклама:
Реклама: