Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира

Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины, молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

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"Очень важно, что вы сегодня с нами на Саммите мира. Спасибо за гуманитарную поддержку, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Это очень важно для нас", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность патриарху Варфоломею за привлечение стран мира к участию в Глобальном саммите мира.

Зеленский отметил усилия патриарха по содействию в развитии и укреплении православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами в этом вопросе.