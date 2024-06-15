Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира
Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.
Источник: сайт президента
Детали: Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку Украины, молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
"Очень важно, что вы сегодня с нами на Саммите мира. Спасибо за гуманитарную поддержку, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Это очень важно для нас", - сказал Зеленский.
Президент также выразил благодарность патриарху Варфоломею за привлечение стран мира к участию в Глобальном саммите мира.
Зеленский отметил усилия патриарха по содействию в развитии и укреплении православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами в этом вопросе.