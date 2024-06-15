Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Туреччина заявила, що з Росією Саміт миру був би більш орієнтованим на результат

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 21:32
Туреччина заявила, що з Росією Саміт миру був би більш орієнтованим на результат
Фідан на Саміті миру 15 червня, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що у разі присутності Росії Саміт миру в Швейцарії "міг би бути більш орієнтованим на результат".

Джерело: Фідан у виступі на пленарному засіданні саміту 15 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Фідан вказав, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, й згадав про ультиматум правителя Росії Володимира Путіна для "мирних переговорів".

Реклама:

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", – констатував він.

Очільник турецького МЗС додав, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжити заходів", – сказав Фідан, навівши як приклад укладену за посередництва Туреччини угоду про "зерновий коридор".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

Дивіться також нове відео "ЄвроПравди" про Глобальний саміт миру із колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Теми: ТуреччинаРосіяШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії

Держдеп: Через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги у боротьбі з торгівлею людьми

відеоЗасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці

Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Усі новини...
Туреччина
МЗС Туреччини підтримало надання Україні зброї, та не "участь" НАТО у війні
Блінкен на зустрічі з главою МЗС Туреччини обговорив Газу та мир на Кавказі
У Туреччині пасажирський автобус потрапив у ДТП: 10 загиблих, 39 постраждалих
Останні новини
06:10
Євро-2024Офіцер безпеки збірної України: нас охороняють 60 поліціянтів
06:07
ЄВРО-2024Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України
05:30
США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії
04:54
Держдеп: Через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги у боротьбі з торгівлею людьми
04:19
У США відреагували на обстріл у Криму: Росія може припинити страждання цивільних
03:41
відеоЗасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці
03:06
футболКлуб американської МЛС підписав гравця збірної України
03:05
Засновник WikiLeaks Ассанж уклав угоду, щоб уникнути ув'язнення в США
03:04
На дві громади Сумщини ворог скинув за добу 34 міни
02:30
Прокуратура Нідерландів оскаржує вироки вбивцям відомого журналіста – надто м’які
Усі новини...
Реклама:
Реклама: