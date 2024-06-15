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Турция заявила, что с Россией Саммит мира был бы более ориентированным на результат

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 21:32
Турция заявила, что с Россией Саммит мира был бы более ориентированным на результат
Фидан на Саммите мира 15 июня, фото Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что в случае присутствия России Саммит мира в Швейцарии "мог бы быть более ориентированным на результат".

Источник: Фидан в выступлении на пленарном заседании саммита 15 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: Фидан указал, что участники саммита в Швейцарии знают о "формуле мира" Украины, и вспомнил об ультиматуме правителя России Владимира Путина для "мирных переговоров".

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"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", – констатировал он.

Глава турецкого МИД добавил, что в случае присутствия России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", – сказал Фидан, приведя в пример заключенное при посредничестве Турции соглашение о "зерновом коридоре".

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Что предшествовало: Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Но в ОП ранее подтвердили, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

Смотрите также новое видео "ЕвроПравды" о Глобальном саммите мира с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Темы: ТурцияРосcияШвейцария
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