Росіяни намагалися атакувати Полтавщину ракетами
Субота, 15 червня 2024, 23:52
У суботу ввечері російські війська запустили ракети в напрямку Полтавщини.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Деталі: О 23 годині у Полтавській та ще низці областей було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.
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Повітряні сили повідомили про небезпеку для Кременчука.
Згодом Повітряні сили заявили про повторні пуски ракет у напрямку Полтавщини.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін написав, що "ворог атакує Полтавщину".
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Оновлено: Пізніше Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.