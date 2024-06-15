Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Росіяни намагалися атакувати Полтавщину ракетами

Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 23:52
Росіяни намагалися атакувати Полтавщину ракетами
ілюстративне фото: "Полтавщина"

У суботу ввечері російські війська запустили ракети в напрямку Полтавщини.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: О 23 годині у Полтавській та ще низці областей було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Реклама:

Повітряні сили повідомили про небезпеку для Кременчука.

Згодом Повітряні сили заявили про повторні пуски ракет у напрямку Полтавщини.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін написав, що "ворог атакує Полтавщину".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.

Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоНардепу Тищенку повідомили про підозру за позбавлення волі ексвійськового

США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії

Держдеп: Через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги у боротьбі з торгівлею людьми

відеоЗасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці

Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Усі новини...
Полтавська область
Одна людина постраждала від російської атаки на Полтавщині
Росія запустила дві ракети у бік Миргорода – ПС
Жінка, яку дістали з-під завалів біля Полтави, померла у лікарні
Останні новини
09:23
Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України – Reuters
09:19
"ТРО Праги", піар на благодійності, поїздка на Таїланд: найвідоміші скандали Миколи Тищенка
09:15
МОУ: Через "Резерв+" дані оновили понад 2 млн українців, один мільйон і сто тисяч – придатні
09:05
Вучич відреагував на інцидент із бійкою на Євро-2024 за участі свого сина
08:52
Бути Андрієм Єрмаком: становлення і вплив ключового соратника Зеленського
08:45
Глава МЗС Естонії: Необхідно повернути візові вимоги для грузинських дипломатів
08:33
Армія РФ за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранені
08:26
доповненоНардепу Тищенку повідомили про підозру за позбавлення волі ексвійськового
08:21
Ердоган ймовірно може зустрітися з Путіним у Казахстані – МЗС Туреччини
08:05
фотоРосіяни вранці атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: