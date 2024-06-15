Росіяни намагалися атакувати Полтавщину ракетами

У суботу ввечері російські війська запустили ракети в напрямку Полтавщини.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: О 23 годині у Полтавській та ще низці областей було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

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Повітряні сили повідомили про небезпеку для Кременчука.

Згодом Повітряні сили заявили про повторні пуски ракет у напрямку Полтавщини.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін написав, що "ворог атакує Полтавщину".

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Оновлено: Пізніше Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих немає.