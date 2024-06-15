Россияне пытались атаковать Полтавщину ракетами
Суббота, 15 июня 2024, 23:52
В субботу вечером российские войска запустили ракеты в направлении Полтавщины.
Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Детали: В 23 часа в Полтавской и еще ряде областей было объявлено об угрозе применения баллистического вооружения.
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Воздушные силы сообщили об опасности для Кременчуга.
Впоследствии Воздушные силы заявили о повторных пусках ракет в направлении Полтавщины.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин написал, что "враг атакует Полтавщину".
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Обновлено: Позже Пронин сообщил, что, по предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано, пострадавших нет.