Зеленський зустрівся з президентом Аргентини і дав йому орден

Президент Володимир Зеленський у межах Глобального саміту миру в Швейцарії провів зустріч із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Джерело: сайт українського президента

Деталі: Зеленський подякував Мілею за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

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"Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам", – сказав Зеленський.

Президенти обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

"Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – ред.)", – зазначив Мілей.

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Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.