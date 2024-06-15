Зеленский встретился с президентом Аргентины и дал ему орден

Президент Владимир Зеленский в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии провел встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Источник: сайт украинского президента

Детали: Зеленский поблагодарил Милея за участие в Саммите мира и отметил широкую представленность на нем стран Латинской Америки.

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"Очень рад видеть вас здесь. Я знаю, что ваш путь на Саммит был долгим. Но уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру. Благодарен вам", - сказал Зеленский.

Президенты обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов Формулы мира.

"Мы поддерживаем Украину. Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора – это Россия, и государство, которое подверглось вторжению, – это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину, что подчеркнули в нашем обращении (на Саммите мира. – ред.)", – отметил Милей.

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Зеленский также поблагодарил за недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в сфере торговли, ход выполнения предыдущих договоренностей и отметили продолжение международных контактов на разных уровнях.

Зеленский наградил президента Аргентины орденом Свободы.