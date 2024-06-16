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Зеленський обговорив з президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 00:50
Зеленський обговорив з президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки
прапори Кенії та України, скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Кенії Вільямом Руто і обговорив створення хабів для українського зерна в портах Африки.

Джерело: Зеленський у telegram

Пряма мова: "Обговорили питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції.

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Розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки".

Теми: ЗеленськийАфриказерно
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