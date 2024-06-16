Зеленский обсудил с президентом Кении создание хабов для украинского зерна в портах Африки
Воскресенье, 16 июня 2024, 00:50
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Кении Уильямом Руто и обсудил создание хабов для украинского зерна в портах Африки.
Источник: Зеленский в telegram
Прямая речь: "Обсудили вопрос продовольственной безопасности, который очень важен для обеих стран, развитие украинско-кенийских отношений и проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.
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Рассмотрели возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки".