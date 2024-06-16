Росіяни атакували 7 громад Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 12 обстрілів семи громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді з території РФ окупанти завдали удар FPV-дронами, 3 вибухи.

На Білопільську громаду ворожий БпЛА скинув боєприпаси ВОГ, також була атака FPV дроном, 5 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 6 мін.

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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.

На Краснопільську громаду з території РФ, ворожий БпЛА скинув боєприпаси типу ВОГ, крім того, росіяни здійснили артобстріл.

У Великописарівській громаді зафіксували обстріл з міномета, 2 вибухи.

Юнаківську громаду атакували 2 FPV-дрони.