Росіяни атакували 7 громад Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 12 обстрілів семи громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Миропільській громаді з території РФ окупанти завдали удар FPV-дронами, 3 вибухи.
На Білопільську громаду ворожий БпЛА скинув боєприпаси ВОГ, також була атака FPV дроном, 5 вибухів.
На Есманьську громаду росіяни скинули 6 мін.
По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.
На Краснопільську громаду з території РФ, ворожий БпЛА скинув боєприпаси типу ВОГ, крім того, росіяни здійснили артобстріл.
У Великописарівській громаді зафіксували обстріл з міномета, 2 вибухи.
Юнаківську громаду атакували 2 FPV-дрони.