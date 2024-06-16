Россияне атаковали 7 общин Сумской области

В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов семи общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Миропольской громаде с территории РФ оккупанты нанесли удар FPV-дронами, 3 взрыва.

На Белопольскую громаду вражеский БпЛА сбросил боеприпасы ВОГ, также была атака FPV дроном, 5 взрывов.

На Есманьскую общину россияне сбросили 6 мин.

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По Середино-Будской общине враг бил из минометов, 4 взрыва.

На Краснопольскую громаду с территории РФ, вражеский БпЛА сбросил боеприпасы типа ВОГ, кроме того, россияне осуществили артобстрел.

В Великописаревской общине зафиксировали обстрел из миномета, 2 взрыва.

Юнаковскую общину атаковали 2 FPV-дрона.