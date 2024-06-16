Россияне атаковали 7 общин Сумской области
В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов семи общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады".
Детали: По Миропольской громаде с территории РФ оккупанты нанесли удар FPV-дронами, 3 взрыва.
На Белопольскую громаду вражеский БпЛА сбросил боеприпасы ВОГ, также была атака FPV дроном, 5 взрывов.
На Есманьскую общину россияне сбросили 6 мин.
По Середино-Будской общине враг бил из минометов, 4 взрыва.
На Краснопольскую громаду с территории РФ, вражеский БпЛА сбросил боеприпасы типа ВОГ, кроме того, россияне осуществили артобстрел.
В Великописаревской общине зафиксировали обстрел из миномета, 2 взрыва.
Юнаковскую общину атаковали 2 FPV-дрона.