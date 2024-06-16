Салліван: Китай не бере участі у Саміті миру на прохання Путіна

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що правитель Кремля Володимир Путін закликав Китай не брати участі в Саміті миру у Швейцарії.

Джерело: АР

Пряма мова: "Очевидно, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх тут немає тому, що Путін попросив їх не приїжджати, а вони зобов'язали Путіна".

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"І я думаю, що це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу".

Що передувало: Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

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