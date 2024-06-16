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Салліван: Китай не бере участі у Саміті миру на прохання Путіна

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 03:32
Салліван: Китай не бере участі у Саміті миру на прохання Путіна
Салліван, фото: Getty Images

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що правитель Кремля Володимир Путін закликав Китай не брати участі в Саміті миру у Швейцарії.

Джерело: АР

Пряма мова: "Очевидно, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх тут немає тому, що Путін попросив їх не приїжджати, а вони зобов'язали Путіна".

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"І я думаю, що це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу".

Що передувало: Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також нове відео "ЄвроПравди" про Глобальний саміт миру із колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Теми: СШАКитайРосіявійна
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