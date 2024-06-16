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Салливан: Китай не участвует в Саммите мира по просьбе Путина

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 03:32
Салливан: Китай не участвует в Саммите мира по просьбе Путина
Салливан, фото: Getty Images

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что правитель Кремля Владимир Путин призвал Китай не участвовать в Саммите мира в Швейцарии.

Источник: АР

Прямая речь: "Очевидно, что Китая здесь нет, и я предполагаю, что их здесь нет потому, что Путин попросил их не приезжать, а они обязали Путина".

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"И я думаю, что это говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание".

Что предшествовало: Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Но в ОП ранее подтвердили, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

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Смотрите также новое видео "ЕвроПравды" о Глобальном саммите мира с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Темы: СШАКитайРосcиявойна
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