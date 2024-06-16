Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ТОТ заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 04:58
На ТОТ заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири – спротив
окупанти проводять мобілізаціяю, ілюстративне фото: Getty Images

За даними спротиву, росіяни на окупованих територіях пропонують сертифікати на квартири тим, хто погодиться воювати проти України.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Через провальну мобілізаційну кампанію кремлівські посібники вдаються до різноманітних "мотиваційних" заохочень, тільки б виправити ситуацію".

Реклама:

Деталі: У спротиві зазначають, що нову обіцянку разом з Міноборони РФ ініціювали російські організації.

Вони пропонують за готовність участі у війни проти України сертифікати на квартири.

Дослівно: "Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів.

ВІДЕО ДНЯ

Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї так званої "СВО"".

Теми: війнаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Я роблю все те, що і на телебаченні. Виграв у "танцях": Тищенко приїхав у суд

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова

ЄСПЛ визнав Росію винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму

ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна

оновленоВступ до ЄС: Україна у вівторок офіційно розпочне переговори

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2026 року

Усі новини...
війна
Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW
Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни
Останні новини
17:01
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин
16:59
Терміновий внесок: США нададуть кошти на друк дитячих книжок в Україні
16:48
документМіноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних
16:45
Зеленський про ордери на арешт Шойгу й Герасимова: Сподіваємось побачити їх за ґратами
16:38
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова 
16:32
МОН запустило гарячу лінію, де можна розпитати про вступ 2024 року
16:28
ЄВРО-202421-річний Забарний: На Євро-2020 я був ще хлопчиком, зараз я повноцінний гравець
16:21
Росія заборонила мовлення понад 80 ЗМІ Європи на своїй території
16:11
ВІДЕОКитайський космічний апарат доставив на Землю перші зразки ґрунту зворотного боку Місяця
15:55
Я роблю все те, що і на телебаченні. Виграв у "танцях": Тищенко приїхав у суд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: