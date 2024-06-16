На ТОТ заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири – спротив

За даними спротиву, росіяни на окупованих територіях пропонують сертифікати на квартири тим, хто погодиться воювати проти України.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Через провальну мобілізаційну кампанію кремлівські посібники вдаються до різноманітних "мотиваційних" заохочень, тільки б виправити ситуацію".

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Деталі: У спротиві зазначають, що нову обіцянку разом з Міноборони РФ ініціювали російські організації.

Вони пропонують за готовність участі у війни проти України сертифікати на квартири.

Дослівно: "Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів.

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Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї так званої "СВО"".