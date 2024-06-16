На ТОТ заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири – спротив
За даними спротиву, росіяни на окупованих територіях пропонують сертифікати на квартири тим, хто погодиться воювати проти України.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Через провальну мобілізаційну кампанію кремлівські посібники вдаються до різноманітних "мотиваційних" заохочень, тільки б виправити ситуацію".
Деталі: У спротиві зазначають, що нову обіцянку разом з Міноборони РФ ініціювали російські організації.
Вони пропонують за готовність участі у війни проти України сертифікати на квартири.
Дослівно: "Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів.
Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї так званої "СВО"".