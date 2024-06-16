На ВОТ заманивают воевать против Украины сертификатами на квартиры – сопротивление

По данным сопротивления, россияне на оккупированных территориях предлагают сертификаты на квартиры тем, кто согласится воевать против Украины.

Источник: ЦНС

Дословно: "Из-за провальной мобилизационной кампании кремлевские пособники прибегают к различным "мотивационным" поощрениям, только бы исправить ситуацию".

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Детали: В сопротивлении отмечают, что новое обещание вместе с Минобороны РФ инициировали российские организации.

Они предлагают за готовность участия в войне против Украины сертификаты на квартиры.

Дословно: "Правда, сертификат вовсе не означает, что за него желающий убивать в Украине получит квартиру. Это только бумажка, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей.

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Все указывает на то, что бесплатные квартиры для оккупантов закончились. Или же местная оккупационная власть ввела схему по хищению средств на жилье для участников своей так называемой "СВО"".