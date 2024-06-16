Через вибух у Рафаху загинули 8 ізраїльських військових

Вибух на півдні Сектора Гази забрав життя восьми ізраїльських солдатів, ЦАХАЛ назвав цей напад "найсмертоноснішим за останні місяці".

Джерело: Politico з посиланням на ізраїльських військових

Деталі: У публікації зазначається, що цей напад, що стався більш ніж через вісім місяців після початку війни, ймовірно, спричинить нові заклики до припинення вогню з боку ізраїльських протестувальників.

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Крім того, пише Politico, це також сталося в той час, коли уряд Ізраїлю стикається з масовим гнівом через звільнення від військової служби молодих ультраортодоксів.

Суботній вибух стався в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом ХАМАСу. На початку травня Ізраїль відправив до міста наземні війська і не дав жодних прогнозів про те, коли ця операція закінчиться.

"Вони знали, що, можливо, їм доведеться пожертвувати своїм життям, але вони зробили це, щоб ми могли жити в цій країні. Я віддаю їм честь і обіймаю їхні сім'ї", - написав міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у дописі в соціальній мережі X.

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