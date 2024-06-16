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Из-за взрыва в Рафахе погибли 8 израильских военных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 05:56
Из-за взрыва в Рафахе погибли 8 израильских военных
израильские военные, иллюстративное фото ЦАХАЛ

Взрыв на юге Сектора Газа унес жизни восьми израильских солдат, ЦАХАЛ назвал это нападение "самым смертоносным за последние месяцы".

Источник: Politico со ссылкой на израильских военных

Детали: В публикации отмечается, что это нападение, произошедшее более чем через восемь месяцев после начала войны, вероятно, повлечет новые призывы к прекращению огня со стороны израильских протестующих.

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Кроме того, пишет Politico, это также произошло в то время, когда правительство Израиля сталкивается с массовым гневом из-за освобождения от военной службы молодых ультраортодоксов.

Субботний взрыв произошел в Рафахе, южном городе, который Израиль назвал последним крупным оплотом ХАМАСа. В начале мая Израиль отправил в город наземные войска и не дал никаких прогнозов о том, когда эта операция закончится.

"Они знали, что, возможно, им придется пожертвовать своей жизнью, но они сделали это, чтобы мы могли жить в этой стране. Я отдаю им честь и обнимаю их семьи", - написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в заметке в социальной сети X.

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Предыстория:

  • Израиль начал войну после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года, когда боевики ворвались на юг Израиля, убили около 1200 человек − преимущественно гражданских − и похитили около 250.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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