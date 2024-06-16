Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем
Неділя, 16 червня 2024, 07:08
За даними Генштабу ЗСУ росіяни за минулу добу втратили ще 1160 солдатів і 58 артилерійських систем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7956 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
- артилерійських систем – 13913 (+58) од,
- РСЗВ – 1104 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 2296 (+3) од,
- кораблі /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2325 (+3) од.