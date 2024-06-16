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Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 07:08
Росіяни втратили ще 1160 солдатів і 58 артсистем
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За даними Генштабу ЗСУ росіяни за минулу добу втратили ще 1160 солдатів і 58 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7956 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
  • артилерійських систем –  13913 (+58) од,
  • РСЗВ – 1104 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 2296 (+3) од,
  • кораблі /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2325 (+3) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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