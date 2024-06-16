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Россияне потеряли еще 1160 солдат и 58 артсистем

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 07:08
Россияне потеряли еще 1160 солдат и 58 артсистем
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

По данным Генштаба ВСУ россияне за минувшие сутки потеряли еще 1160 солдат и 58 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 526310 (+1160) человек,
  • танков – 7956 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 15269 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 13913 (+58) ед,
  • РСЗО – 1104 (+1) ед,
  • средств ПВО – 853 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11159 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 2296 (+3) ед,
  • корабли/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18967 (+56) ед,
  • специальной техники – 2325 (+3) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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