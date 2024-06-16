Запорізьку область за добу атакували понад 200 ворожих дронів різної модифікації

Впродовж минулої доби окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області, застосувавши 213 БпЛА різної модифікації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "213 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку".

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Деталі: Федоров зазначив, що загалом під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Зокрема, по Роботиному і Малій Токмачці росіяни здійснили 8 обстрілів з РСЗВ.

203 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.

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"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла", – додав Федоров і уточнив, що мирні жителі не постраждали.